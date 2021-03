L’Isola dei Famosi ieri sera ha debuttato su Canale 5 con oltre il 21% di share e fra i suoi naufraghi, anzi, aspiranti naufraghi, c’è anche Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi.

La Tehrani vive insieme a Ubaldo Lanzo a Parasite Island, un’isola che accoglie aspiranti naufraghi che non sanno fare nulla a livello pratico e sono totalmente inadatti alla vita della sopravvivenza su un’isola deserta.

Nel video di presentazione Fariba dice chiaramente col suo adorabile accento persiano: “Basta mamma di Giulia, mi dissocio“. E infatti la figlia l’ha presa in parola.

Se in studio a Milano a L’Isola dei Famosi per Ubaldo Lanzo c’era il collega e amico Roger Garth, per Fariba Tehrani c’era un amico (che però non ha parlato).

Ma la vera domanda è: perché @GiuliaSalemi93 non era in studio fra i parenti dei naufraghi? #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 16, 2021

Giulia Salemi, infatti, come ha confessato su Twitter mettendo “mi piace” ad un commento, ha preferito non apparire nel corso della prima puntata per non intromettersi in questa nuova avventura della madre.

Non vedremo quindi l’ex gieffina fra la schiera di parenti dei naufraghi presenti in studio, anche se probabilmente nel corso delle puntate farà una sorpresa a sua madre, chissà.

Giulia Salemi non è a L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi la “invoca”

Tommaso Zorzi, che pochi giorni fa ha defollowato Giulia Salemi da Instagram, ieri sera l’ha apertamente citata in diretta televisiva:

“Vedo Fariba in una difficoltà estrema, non la vedo nel suo elemento. La vedo completamente in difficoltà. Anzi, farei un appello a Giulia, se in qualche modo può fare sentire il suo sostegno perché la vedo veramente male. Poi non c’è complicità tra Fariba e Ubaldo”.

Provocazione però caduta nel vuoto, perché la Salemi non ha risposto.

Questo per Fariba è il secondo reality show, dopo aver preso parte nel 2015 a Pechino Express in coppia proprio con la figlia.