Giulia Salemi svela il sesso del bambino in attesa da Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi, ospite del programma “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, ha condiviso le emozioni legate alla sua gravidanza, a quattro mesi dal termine. Ha descritto questo periodo come “emozionantissimo”, esprimendo le sue ansie e paure, ma anche la gioia di affrontare questa nuova esperienza. Durante l’intervista, Giulia ha realizzato anche un gender reveal, un momento molto atteso che ha volutamente condiviso con il pubblico.

Dopo aver consegnato una scatola a Silvia Toffanin, è stato proiettato un video che ha rivelato che aspetta un maschietto. Giulia ha confessato di non sapere esattamente cosa aspettarsi da questa nuova vita da madre, affermando: “Spero di essere una brava mamma. Ci proverò e ci metterò tutta me stessa”. Ha raccontato di come inizialmente avesse sempre pensato di avere una bambina, ma che la vita l’ha ora sorpresa. La cosa più importante per lei è la salute del suo bambino, e ha espresso il suo desiderio di essere una madre affettuosa, sottolineando che le sono stati raccontati dei bei legami tra mamme e maschi: “Mi hanno detto che i maschietti danno molto amore alla mamma”.

Giulia ha inoltre condiviso alcune delle sue speranze, tra cui quella di essere per il suo futuro figlio non solo una madre, ma anche un’amica, e di trasmettergli valori importanti. Ha ammesso, però, di avere anche timori riguardo a questo nuovo capitolo della sua vita, rivelando di sentirsi pronta ad affrontare le sfide che arriveranno.

Silvia Toffanin, curiosa, ha chiesto a Giulia se avesse già scelto un nome per il nascituro. La risposta di Giulia è stata di no, definendo “una tragedia” la scelta dei nomi, e confessando che vorrebbe dare al suo bambino due nomi. Ha sottolineato con un sorriso che, nonostante siano già trascorsi cinque mesi, non hanno ancora trovato un nome.

In sintesi, l’intervista ha mostrato un lato vulnerabile e autentico di Giulia Salemi, pronta a vivere l’emozionante viaggio della maternità.