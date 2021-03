Giulia Salemi nella casa del GF Vip è stata accusata da Elisabetta Gregoraci di essere stata “troppo affettuosa” con Flavio Briatore. ELiGreg ha parlato anche di alcuni messaggi che l’influencer milanese ha scambiato con il suo ex marito. Stanca di queste chiacchiere l’ex gieffina intervistata da Chi ha svelato il contenuto delle chat con l’imporenditore ed ha specificato che il loro è sempre stato un rapporto professionale.

“Io sono anche andata – incuriosita da quello che è stato detto – a guardare le nostre chat. Il primo messaggio me l’ha mandato lui il 15 di luglio del 2018 (dove lui era davvero single) ed era di natura lavorativa. Flavio è stato professionale, molto carino, un imprenditore che parla con una influencer, punto e stop. Le chiacchiere stanno a zero. Io avendo la coscienza pulita sono andata a vedere e mi sono tranquillizzata da sola. Mi hanno accusata, riprendendo la notizia data e sono ferita. Prima di parlare bisognerebbe pensare, perché certe accuse possono ferire. Sono stufa, è sempre colpa mia. In questa situazione sono la vittima, anche se l’ho presa a ridere”.