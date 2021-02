Ieri il GF ha dato la possibilità a Dayane Mello di fare altre telefonate e lei ha parlato con il fratello Juliano e il padre. Quando è tornata in casa la modella era evidentemente scossa e si è confidata con Giulia Salemi.

“Sono passate 2 settimane, ho sentito papà e lui piangeva ancora. Sto male a vederlo così, non se lo merita. È troppo bravo il mio papà. Odio vedere le persone che amo soffrire. Mi fa stare malissimo. Lo odio, non c’è cosa peggiore. Dio sa quello che fa, io dovevo essere qui. D’inverno al lago, mia figlia a scuola. Sarei rimasta da sola, nel silenzio. Il GF è stato un regalo per pensare al futuro e ai sogni. Non lo dimenticherò mai. La vita è così breve mamma mia. Adesso ancora di più, in un modo ancora più forte quando uscirò ho bisogno di tempo per me stessa e per mia figlia. Non sono ambiziosa, non me ne frega niente. Devo essere una mamma stupenda. Comunque grazie per stare con me”.

La fidanzata di Pretelli ha preso la nemicamatissima tra le sue braccia ed ha cercato di consolarla: “Non devi ringraziami per essere qui con te. Ma grazie a te per esserci per me, quando veramente mi serviva un’amica. Vuoi che io resti? È bello sentirsi importante per qualcuno. Che fai, piangi? Dayane Mello non piange, è fuerte. Anche Dayane piange e ha un cuore. Stai così perché hai sentito i tuoi? Tranquilla amore, vedrai che recupererai tutto il tempo appena uscirai. Tu Juliano, tuo papà e la piccola, tutti insieme. Ricordati che sei la forza di Bubi“.

Mi auguro che la Mello si ricordi di questi gesti di Giulia Salemi e che non le volti nuovamente le spalle (come 2 settimane fa).

Giulia Salemi e Dayane Mello, i video.