Giulia Salemi sulle sue amiche famose: “Mondo ipocrita e falsi convenevoli”

Giulia Salemi è tornata a parlare delle sue amicizie famose lamentando il fatto di… non averne.

Archiviata momentaneamente la parentesi televisiva, Giulia Salemi ora è diventata una podcaster e in merito a questa sua nuova avventura avrebbe trovato poco supporto. Quando una sua utente le ha scritto: “Giulia, sotto i tuoi post ho notato che quasi nessuna delle altre influencer o persone dello spettacolo commenta mai, al massimo qualche like. Quanta invidia c’è in quel mondo? Poi tu che sei sempre carina e gentile”; lei ha condiviso il messaggio rispondendo così:

“Questo messaggio ricevuto mi ha fatto sorridere ma anche riflettere. Purtroppo è vero ed è molto avvilente che ci sia così poca solidarietà tra donne. Ecco perché dico che sono piena rasa di questo mondo ipocrita e fatto di falsi convenevoli. Voi cosa ne pensate? Provate anche voi le stesse cose nel vostro lavoro o settore?”

Di non-amicizie profonde nel settore celebrities, Giulia Salemi ne aveva parlato anche a Non Lo Faccio X Moda insieme a Giulia De Lellis sottolineando come: “I rapporti durante la settimana della moda mica saranno veri!“.

“Un po’ di rivalità sana fra colleghe c’è, però io mi spendo molto nelle amicizie e poi non mi ritorna indietro quanto avevo dato, idealizzo le amicizie ma poi mi rendo conto che era una cosa di circostanza o peggio. Non capisco quale sia il gap. Non capisco se il problema è perché c’è troppa competizione e magari sbaglio a cercare amiche nel settore. Io non ho amiche che fanno questo lavoro e mi dispiace perché mi piacciono e ne stimo tante. L’unica amica famosa che ho è Martina Hamdy”.

Che cucciolina Giulia, nel corso degli anni ha sempre mostrato il suo lato vulnerabile e le sue insicurezze senza problemi: è proprio una bella persona.