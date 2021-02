Purtroppo il rapporto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi continua ad essere teso. L’influencer milanese durante la cena di San Valentino con Pierpaolo Pretelli c’è andata giù pesante sul suo ex amico (che ultimamente l’ha punzecchiata parecchio).

“Ma va, per me è finito il rapporto. lascia perdere tutto, tanto non devi intaccare le sue opinioni. Lui adesso cerca di rigirare. A me rinfaccia che gli ho detto che è perfido. Lui è perfido, cattivo e con me è stato cattivo. Mi ha trattato di mer*a. Lui mi ha dichiarato guerra e mi ha reso un mese d’inferno qui dentro. Una vita infernale per colpa sua. Lo sto mandando in finale, perché la verità è che l’ho mandato io in finale. Mi ha ripagato in questo modo. Poi mi sta continuando a rovinare le giornate qui. Non voglio più parlare di lui. Ha vissuto cose brutte? Anche io le ho vissute. Non si può essere così cattivi. Troppo marcio, troppo maligno, troppo tutto, troppo individualista. Io non mi merito tutta la cattiveria che ho ricevuto”.