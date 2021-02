Giulia Salemi lunedì sera ha scoperto di esser stata nominata dall’80% dei suoi coinquilini e – com’è normale che sia – non l’ha presa bene ed è scoppiata a piangere. L’unica cosa positiva di quella crisi è che Tommaso Zorzi si è riavvicinato alla sua amica dopo settimane di maretta. Resta il fatto che la figlia di Fariba è in nomination con una delle colonne della casa del GF Vip 5, Stefania Orlando e proprio per supportarla in questo televoto difficile è sceso in campo un suo grande amico, Stefano Sala. L’ex compagno di Dayane Mello ha chiesto ai suoi follower di sostenere l’influencer milanese, così che resti in gioco e vada avanti verso la finale.

“Premetto che non seguo molto il Grande Fratello Vip, ma mi stanno arrivando un sacco di messaggi per sostenere Giulia, non voglio schierarmi e non voglio prendere una posizione in merito al suo percorso perché ripeto, non ho seguito molto. Giulia Salemi ha tutto il mio sostegno e amore nella vita reale come altri miei cari amici che conto sulle dita. Ma conoscendo la nostra nutria mi sento davvero di dire FORZA GIULIA! Non mollare e regalaci quel bel colpo di scena finale che farà emozionare tantissimi telespettatori”.

E voi invece chi voterete tra Giuliona Power e Stefania la regina di Babilonia?

GF Vip, Stefano Sala e Fabio Basile, i loro post per Giulia Salemi.