Le battute dei gieffini, le frecciatine della Gregoraci e gli “attacchi” della famiglia hanno mandato in crisi Pierpaolo Pretelli. Ieri l’ex velino è andato in confessionale per parlare con la psicologa del suo rapporto con Giulia Salemi. Dopo il colloquio il bel lucano ha chiesto all’influencer power un confronto per chiarire alcuni dubbi in merito alla loro relazione.

“Secondo molti io sono stato troppo veloce nell’iniziare questa cosa con te. Quindi secondo te il mio agire è stato troppo veloce? Anche il parere di oggi, di qualcuno di oggi che ha detto che è stato un istinto da uomo, capisci a me? Forse non ho avuto il tempo di capire. Quindi forse con più tempo sarebbe cambiato qualcosa? Giuly io ho una visione, da quella persona mi è stata data un’altra ottica, lei ha un’altra visione. Perché gli altri dicono che siamo stati affrettati? Dentro dove sai tu ho preso ceffoni in senso metaforico e sono uscito frastornato. […] Credo che avremmo dovuto aspettare ancora un po’, anche per dar modo agli altri o alla mia famiglia di capire la mia scelta“.

Giulia Salemi non l’ha presa bene, era visibilmente stizzita (e ne aveva tutte le ragioni) e ha detto di non essere d’accordo con l’opinione della psicologa: “Ma quale veloce, è stata una cosa graduale la nostra. Con più tempo? Non cambia un ca**o. Io sto bene con il processo graduale che abbiamo avuto. Mi auguro di non essere la seconda scelta, certo. Sento che sto molto bene, non è stato veloce e abbiamo seguito il nostro istinto. Ho dato il mio massimo, se non basterà per te amen, me ne farò una ragione. Se tu mi fai queste domande mi metti dei dubbi però. Non mi far soffrire, non mi far star male e non mi prendere in giro“.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: il confronto in sauna.

