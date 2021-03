Giulia Salemi nonostante il tira e molla con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip spera tutt’ora di ricucire il rapporto con lui.

Intervistata dal portale Instagram di Chi, infatti, Giulia Salemi ha ammesso di avere lasciato dei rapporti nati al gieffe in stand by, fra cui anche quello con Zorzi.

“Ho dei rapporti in stand by che vorrò affrontare nei prossimi giorni, perché spero di aver creato dei rapporti umani veri nel corso dei quattro mesi al Grande Fratello. Voglio dimenticare le cose brutte del gioco, voglio ricordare solo le cose belle. Con Tommaso Zorzi penso che semmai ci dovesse essere un incontro dovremmo farlo tra di noi senza telecamere anche se ad oggi c’è una chiusura totale da parte sua, da ciò che percepisco. Non ho mai detto di essere la sua migliore amica ma l’ho definito sempre un mio caro amico, abbiamo amici in comune e programmi televisivi fatti insieme”.