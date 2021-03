Pierpaolo Pretelli al GF Vip si è preso una cotta per Elisabetta Gregoraci, poi ha ripensato alla sua ex Ariadna Romero e alla fine si è innamorato di Giulia Salemi (ci mancava giusto un flirt con la Contessa). Gli amori e le amicizie speciali dell’ex velino hanno creato anche dei fandom ‘i Gregorelli’ e ‘i Prelemi’, che ancora oggi su Twitter si danno battaglia creando trash a palate.

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci sono state spesso paragonate sia dai gieffini, che fuori dalla casa di Cinecittà. Questi continui confronti pare non abbiano fatto piacere all’influencer milanese e a rivelarlo è stato il suo Pier.

“Certo che soffre questi confronti, è inutile dire che Giulia avrebbe preferito l’esclusiva ma lei è anche stata la prima che ha capito il mio stato d’animo all’interno della Casa. – ha raccontato Pretelli a Il Giornale – Però credo che questi paragoni non abbiano più senso. Per Giulia sono andato contro tutto e tutti e lo rifarei mille volte perché è quello che mi rende felice. Non mi preoccupo molto del pensiero degli altri. Poi solo il tempo saprà dire, ma io ci credo e questo è quello che conta. Detto questo tra noi ci sono tutte le basi per dar vita a qualcosa di più importante”.

Ricordiamoci anche che oltre al fastidio di essere paragonata ad un ex “fiamma” del fidanzato, la Salemi Power ed EliGreg non erano esattamente bff. La conduttrice di Battiti (sul petto) live ha anche mosso delle precise accuse alla sua ex coinquilina.

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci: le clip delle loro catfight.

Tra Elisabetta e Giulia è letteralmente scoppiata una BOMBA. Ed ovviamente le reazioni all’interno della Casa sono state tante… e la spaccatura è sempre più evidente. #GFVIP pic.twitter.com/hdNJysqlBk — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2020

Giulia VS Elisabetta… non è solo questione di gelosia. Come andrà il confronto fuori dalla Casa? #GFVIP pic.twitter.com/yLqnxBfcrX — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021