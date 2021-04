Rompersi un dito del piede ed accorgersene sei mesi dopo, si può: parola di Giulia Salemi.

L’ex gieffina, infatti, lo scorso sei novembre durante una rovinosa caduta al Grande Fratello Vip, si è rotta l’alluce del piede (una frattura interna) e non s’è n’è mai accorta fino a ieri quando – durante una risonanza – il medico le ha dato il referto.

“Ragazzi, non ci crederete ma ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre. Fortunatamente ho un ottimo team con cui ho iniziato una cura di un mese per risanarla”.

Chi come lei che dopo mesi si accorge di avere un dito rotto#prelemi pic.twitter.com/zWZmjCaE14 — Vale🐨 (@Giulymyprincess) April 21, 2021

La caduta in questione è proprio quella che risale al suo ingresso nella casa del GFVip, quando Alfonso Signorini le ha chiesto – per far vincere un extra budget ai ragazzi – di correre in piscina e tuffarsi. Una corsa in cui è caduta in salotto (il video è ancora disponibile su MediasetPlay) come un sacco di patate, facendo poi tutto il tragitto zoppicante e con la faccia dolorante.

Giulia Salemi è stata quindi al Grande Fratello Vip ben 105 giorni col dito rotto senza accorgersene minimamente. Annamo bene.