Giulia Salemi si commuove a Le Iene mandando un messaggio in farsi alle donne iraniane

Giulia Salemi è nata a Piacenza ma non ha mai nascosto di avere origini iraniane da parte di madre. In coppia con lei ha pure partecipato a Pechino Express formando il duo delle Persiane. Per questo motivo, ospite a Le Iene, ha mandato un messaggio a tutte le donne iraniane che sono scese in strada a protestare dopo la morte di Masha Amini; la ragazza di soli ventidue anni arrestata e uccisa perché indossava l’hijab in modo non-corretto.

“Buonasera, il mio nome è Giulia Salemi e sono una conduttrice e influencer italiano-persiana”. Ha esordito così Giulia Salemi con il suo messaggio in farsi. “Mia madre Fariba è nata a Tehran e nel 1978 durante la rivoluzione islamica è stata costretta a fuggire. E’ stata lei a insegnarmi l’amore per l’Iran. Da bambina mi portava a Tehran dove per tre mesi ho frequentato anche le scuole. In quei giorni mi divertivo tanto con i miei cugini”.

La conduttrice ha poi continuato:

“Questa sera vi parlo in farsi per dirvi che, anche grazie a Le Iene, molte donne italiane sanno per cosa lottate. E hanno deciso di tagliarsi e spedire i loro capelli all’ambasciata iraniana per dire a chi vi governa che siamo dalla vostra parte. E che la vostra richiesta di libertà è anche la nostra. E’ inconcepibile, deprimente e offensivo che voi donne che vi siete sacrificate per raggiungere importanti posizioni nella società iraniana e per farla progredire, ancora oggi dobbiate subire la pretesa di un regime che vuole decidere cosa c’è di giusto e cosa di sbagliato in voi. A voi, che reclamate la stessa libertà che in passato è stata negata ad altre, come mia madre, va il nostro più grande abbraccio. Continuate a rifiutarvi di tacere. Non fermatevi. Noi siamo con voi. Vi voglio tanto bene. Donna. Vita. Libertà”.

Un bellissimo messaggio che solo Giulia Salemi, ad oggi, poteva mandare alle donne e ragazze iraniane.

Brividi.