Niente da fare, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi non solo non hanno rimesso insieme i cocci della loro amicizia, ma continuano ad allontanarsi. Ieri la milanese si è sfogata con Pierpaolo Pretelli e ha detto di essere stanca della “cattiveria di Tommy”.

“Ho preso coscienza e non voglio più farmi intossicare dalla cattiveria, perché ormai di questo che parliamo. Parliamo di cattiveria umana, per quanto mi riguarda. Perché questa è proprio cattiveria. Sì, ma parliamo proprio in generale di personalità diverse. Proprio egoismo nell’essere, capito? Io sono una che mi prodigo tanto per gli altri, per quello ci rimango male ancora una volta. Ieri purtroppo non avrei rimanerci male per quello che ha detto e invece è stato così”.

Tommaso non ha MAI giudicato Giulia al di fuori del gioco. MAI. Giulia si permette di dire che è “cattiveria umana”, è “egoista nell’essere”. Ma siamo seri? #tzvip pic.twitter.com/Niz8gAB4Of — ✨ (@18curlsharry) February 6, 2021

Proprio sulle parole di Giulia Salemi è intervenuta anche la sorella di Tommaso, Gaia Zorzi: “Comunque bisogna pesare le parole perché “cattiveria umana” non si può sentire. Soprattutto se siete amici da sei anni“.

Comunque bisogna pesare le parole perché “cattiveria umana” non si può sentire — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 6, 2021

Oltre alla simpatia tra Rosalinda e Andrea Zenga, la catfight (che si è trasformata in solida faida) tra la Salemi Power e Zorzi è l’unica nuova dinamica all’interno della casa del GF Vip, quindi vediamo dove ci porterà. Secondo me non è finita qui e presto assisteremo a sviluppi interessanti.



Tommaso Zorzi vuole andare in nomination con Giulia Salemi.

“Ragazzi io voglio andare in nomination con Giulia. Nominate metà me e metà lei? Possiamo organizzare questa cosa? Uno dentro e uno fuori, basta. Come va va. Se lo possiamo fare il prima possibile ci risparmiamo tanti malumori. Ho questa richiesta esplicita e voglio andare con lei al televoto. Ho una volontà”.

