A 24 ore dalla sua eliminazione dal GF Vip Giulia Salemi ha rotto il silenzio con un post Instagram. Invece di puntare il dito contro qualche ex coinquilino la ragazza di Pierpaolo ha detto che vuole pensare solo a quello che quest’avventura le ha dato di positivo ed ha chiesto ai fan di stare tranquilli.

“Eccoci qua… avrei tantissime cose da dire ma i pensieri sono ancora confusi e non chiari. Inutile dirvi che non ho dormito ed Inutile dirvi che ho cominciato a leggere quello che il web racconta. Sapete che c’è? Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male. A che serve ora parlare delle cose dette o scritte da altri, a che serve parlare di televoto, a che serve sottolineare gli errori di lui o di lei, a che serve dire che gli autori potevano fare o dire?… a nulla. Forse a far pensare ancora a qualcuno che faccio la vittima, quindi anche no.

Il gioco è finito ed ora parlerà la vita. Recriminare sul passato è da perdenti. Io ho vinto con me stessa. Ho vinto con le persone che mi volevano e mi vogliono ancora bene ed ho vinto con quelle nuove che non mi conoscevano. Posso dire che ho vinto il rispetto di un uomo, la sua complicità, le sue attenzioni, le sue carezze, la sua passione, il suo amore”.