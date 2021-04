Giulia Salemi al grido di ‘Imagine, Feeling And Power‘ è stata ospite da Tommaso Zorzi a Il Punto Z dove ha avuto l’opportunità di parlare per la prima volta di sua madre Fariba a L’Isola dei Famosi.

“Al Grande Fratello avevo detto che mia mamma mi aveva fatto la promessa di non apparire più, quando sono uscita ho scoperto che era nel cast de L’Isola dei Famosi. Era davvero scomparsa e mi sembrava strano, dov’era il trucco? Era in quarantena a firmare il contratto per L’Isola! L’ho scoperto in puntata appena eliminata, ero sotto choc e mi hanno detto ‘tua mamma farà L’Isola‘, io ‘Prego?‘.