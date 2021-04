Botta e risposta social tra Giulia Salemi e Chiara Nasti. Qualche giorno fa l’influencer napoletana ha pubblicato nelle sue storie un articolo de Il Corriere dello Sport che non lasciava spazio ad interpretazioni.

“Giulia Salemi ha copiato Chiara Nasti: è bufera sui costumi. L’italo-persiana ha lanciato una linea beachwear dopo il Grande Fratello Vip ma in molti hanno notato delle somiglianze con il brand di Lady Zaniolo”.

La Nasti ha condito il tutto con un commento al vetriolo: “Siate voi stesse ragazze e non copiatemi. Con affetto NastiLove“.

Io amo le shade, ma almeno la decenza di non coprire il nome nel titolo dell’articolo o di taggare il destinatario della frecciatina…

Ma che poi quel tipo di taglio del costume/body di Giulia.. c’è in commercio da un po’.. e la Nasti non è di certo colei che ha creato ciò. Quindi 🤫 #prelemi https://t.co/JNSHT01Qu1 — Felice Franchi (@felice_franchi) March 31, 2021

La risposta di Giulia Salemi.

L’ex gieffina in maniera molto educata ha risposto alle accuse di Chiara: “C’è il modello Kim, il modello Kyle, il modello delle principesse Disney che adoro. Perché fanno il nome di Chiara Nasti? Ma non lo so. Praticamente è uscita una roba di costumi. Io parlo delle Kardashian da sempre quindi non c’è stata assolutamente volontà da parte mia di copiare nessuno se non che ho dato una serie di nomi che sono i miei nomi: le principesse Disney e la famiglia Kardashian perché io le nomino sempre. – riportano le colleghe di blogtivvu – Quello è un body che Kim usa sempre quindi mi sono ispirata a Kim“.

Che poi ormai sono decine le influencer che lanciano linee di costume, quindi perché accusare Giulia di averla copiata?

Giulia che spegne la nasti in tre parole #prelemi — Ylenia; 🦂🤎 (@hugsmedobrev) April 1, 2021