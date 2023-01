Giulia Salemi risponde a Luca Onestini

Ieri sera Giulia Salemi, chiamata a riportare ai vipponi il sentiment dei social, ha letto un paio di tweet contro Luca Onestini e lui al termine della puntata si è sfogato.

“Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. […] In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet gli sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”.

Parole che sono arrivate alle orecchie di Giulia Salemi che – proprio tramite Twitter – gli ha risposto. “Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni“.

Una polemica simile l’aveva alzata mesi fa anche Antonino Spinalbese e anche all’epoca Giulia Salemi gli aveva risposto più o meno uguale.

Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana.

I miei sono i più buoni 😉#gfvip — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 24, 2023

Una cosa è certa, in quello studio tutti – chi più, chi meno – hanno fatto degli scivoloni. Quando Orietta Berti, quando Sonia Bruganelli e quando Alfonso Signorini. Ma Giulia Salemi è sempre stata on point e giusta. Al di là dei gusti personali che uno può nutrire per i vari vipponi.