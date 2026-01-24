Giulia Salemi ricorda il GFVip Italia

Giulia Salemi, influencer e ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha risposto ad alcune domande dei fan sui social, ricordando gli inizi della sua carriera da influencer e l’esperienza al GFVip. La vippona ha preso parte a una delle prime edizioni Vip, la stessa in cui ha conosciuto il compagno e padre di suo figlio Kian, Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi è tornata a parlare della sua esperienza nel reality show di Canale 5, all’epoca condotto da Alfonso Signorini. Attualmente, l’ex vippona è un’influencer di successo, con un suo podcast nel quale ha intervistato non solo ex concorrenti, personaggi del mondo dei reality, ma anche star internazionali. Ha ricordato gli inizi della sua carriera e ha svelato che, se potesse tornare indietro, forse non avrebbe “cavalcato così tanto l’onda della stupidina in tv, era il mio ruolo in commedia”.

Giulia Salemi ha dichiarato che all’epoca del suo debutto in tv, le era stato chiesto di “giocare, fare la sciocca”, dire strafalcioni. Ha aggiunto che nonostante il mondo della tv non sia mai stato facile, non è mai scesa a compromessi e ha sempre cercato di mantenere la sua integrità, senza farsi aiutare da qualcuno. Ha svelato di aver avuto solo due momenti borderline, ma era piccolina e non si è mai messa in certe circostanze.

Raccontando dei pochi momenti in cui ha rischiato di dover scendere a compromessi, Giulia Salemi ha svelato che si era trattato di un casting durante il quale conobbe un uomo, il cui comportamento la mise profondamente a disagio. Ha detto di non aver mai sceso a compromessi e di non aver mai voluto farlo.

Parlando della sua esperienza al GFVip, Giulia Salemi ha rivelato di non rinnegare il Grande Fratello, poiché se il pubblico mainstream la conosce oggi è anche grazie a quello. Ha amato farlo da concorrente e pure in studio con Alfonso Signorini.