Nelle ultime settimane al GF Vip il rapporto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi si è rovinato (complici anche vecchi dissapori). I due si erano dati una possibilità di confrontarsi una volta usciti dal reality, ma a quanto pare non si sono ancora visti. In una nuova intervista rilasciata a Vanity Fair, l’influencer (che ogi compie 28 anni) ha rivelato che l’amicizia con l’opinionista de L’Isola dei Famosi è in pausa.

“Da quando siamo usciti dalla Casa il rapporto è in stand-by: non c’è stato ancora modo di vederci e di confrontarci, ma di natura sono una persona che tende sempre la mano. Da parte mia c’è sempre la volontà e la voglia di migliore me stessa e i rapporti intorno a me”.

Tra le tante cose Giulia Salemi ha parlato anche delle critiche che riceve sui social e di come vive questo periodo con il suo fidanzato.

“In passato ci soffrivo tanto, ma oggi ho imparato a farmi scivolare le cose brutte e a concentrarmi sull’amore, che è tantissimo. Ho un esercito di persone di tutte le età che mi vuole bene, che mi capisce e che mi accetta per quella che sono. Come ho scritto su Instagram, ho imparato a volare alto, ed è una sensazione bellissima». Con Pierpaolo invece abbiamo deciso di usare la parola “noi”, cercare di costruire qualcosa come una coppia che fa squadra, che si sostiene e che vuole impegnarsi in un rapporto duraturo. Non voglio sbilanciarmi, ma realmente non ho mai conosciuto un ragazzo come lui, che mi capisce come lui: è la metà della mela, ed è normale che ci sia la volontà di pensare a un futuro insieme”.

PS: Auguri Giulia!

Giulia Salemi e Tommaso al GF Vip.

Il triangolo infuocato tra Tommaso, Giulia e Dayane… dalle incomprensioni in Casa, passando per le nomination. È veramente guerra aperta? #GFVIP pic.twitter.com/z314dJVw0G — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2021