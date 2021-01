Il padre di Pierpaolo Pretelli contro Giulia Salemi per “quel” video che ha fatto discutere

Giulia Salemi oggi è finita trend topic su Twitter a causa di un post che Salvo Veneziano ha pubblicato su Instagram.

L’ex gieffino ha infatti riesumato un video risalente al 2016 quando la Salemi partecipò in qualità di guest star alla prima stagione di MTV Super Shore in qualità di ‘amica’ di Abraham Garcia.

In quella occasione le telecamere del reality immortalarono l’incontro intimo fra Giulia e lo spagnolo dopo neanche un giorno; video che ora è stato ri-condiviso proprio da Salvo Veneziano che ha così commentato:

“Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna…Video vietato ai minori di 18 anni. Diciamo che ogni reality trova l’amore della sua vita… Video Spagna. Viva l’amore”.

Una provocazione sterile che ha però suscitato parecchie polemiche perché fra i tanti like ricevuti è stato avvistato anche quello di Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo (che ora però ha tolto).

Giulia Salemi può piacervi o meno ma non potete restare zitti davanti a tutto ciò. QUESTO È CYBER BULLISMO. Salvo Veneziano rappresenta lo schifo umano e il viscidume che ancora nel 2021 le donne devono subire.

Basta. #iostocongiulia #tzvip pic.twitter.com/l74Gq8bbUP — Viperella🐍 (@florianemisini) January 3, 2021

Giulia Salemi non piace ai genitori di Pierpaolo?

Il like del padre di Pierpaolo è però solo la punta dell’iceberg del detto/non-detto, perché anche in occasione della puntata del Grande Fratello Vip per Capodanno, sua mamma ha così ripreso il figlio alludendo proprio al suo rapporto con la Salemi.

“Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali. Fai vedere tutte le tue qualità. Vai avanti come facevi prima”.

Giulia Salemi, il video controverso pubblicato da Salvo Veneziano