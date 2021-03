Giulia Salemi è arrivata sul podio a Miss Italia 2014, ma è solo con Pechino Express che si è fatta conoscere al grande pubblico, successivamente ha lavorato a diversi progetti ad MTV. Negli ultimi 3 anni la figlia di Fariba si è concessa anche 2 GF Vip ed ha trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli. Nessuno però sapeva che abbiamo rischiato di vedere l’influencer milanese anche alla corte di Maria De Filippi. Parpiglia su Giornalettismo ha rivelato in esclusiva che la Salemi prima del GF Vip 5 ha fatto un provino per essere una tronista di Uomini e Donne.

“Clamoroso. Prima del Grande Fratello Vip, prima di trovare l’amore con l’ex velino Pierpaolo Perrelli, l’influencer Giulia Salemi aveva fatto un provino, come riveliamo in esclusiva noi di Giornalettismo, per un altro programma: “Uomini e donne”. Nel ruolo di tronista. Ma qualcosa durante il provino, nella trasmissione dove non si cerca la popolarità ma il vero amore, è andato storto e la presenza di Giulia ha trovato un “no” dopo la sua partecipazione a “luci” spente. Poi è arrivato il GF Vip, Pierpaolo, i “Prelemi”, i social di coppia e il cuore di Giulia è tornato a battere vicino e lontano dalle telecamere”.

Non so quale motivo abbia portato gli autori mariani a non prendere Giulia Salemi, ma secondo me hanno sbagliato di grosso. L’ex gieffina sarebbe stata perfetta come tronista (sicuramente meglio di alcune ragazze che su quella poltrona ci sono finite davvero). In ogni caso poco male, visto che Giulia l’amore l’ha trovato anche al Grande Fratello Vip.

