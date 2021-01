Lo scorso lunedì 18 gennaio Giulia Salemi è apparsa nell’ultima puntata del GF Vip con un bell’abito di Balmain. Il vestito bianco e nero non è di certo passato inosservato e qualcuno ha anche creato dei meme.

La giornalista Azzurra Della Penna durante Casa Chi si è fatta delle domande proprio sulla creazione di Balmain: “L’altra sera l’ho vista con un vestito pazzesco. Non era alta moda, ma pronto moda, ma comunque costoso e pazzesco. Certe maison di moda fanno storie per dare abiti ad influencer assai più legate alla moda di Giulia Salemi, quindi non mi è chiaro come l’ha avuto“.

A svelare il mistero c’ha pensato Gabriele Parpiglia. Stando a quanto a raccontato l’autore e giornalista, l’abito costa quasi 2.000€, ma la milanese power (che è stata attaccata da Guendalina Tavassi) non ne avrebbe tirato fuori nemmeno mezzo per indossarlo. Sembra infatti che un amico di Giuliona abbia accettato di farle un regalo e di inviarle il vestito giusto per metterlo in puntata per quelle 3 ore di diretta.

“La realtà è che quell’abito proveniva da un negozio di Napoli. Uno store che vende marchi molto importanti. Il valore del vestito bianco e nero è di 1.700€ e vi assicuro che Giulia Salemi non ha sborsato nulla. Dopo la puntata l’abito è stato ripiegato e rispedito a Napoli nel negozio di questo grande imprenditore amico della gieffina. Il vestito è già andato via, era stato chiesto giusto per una puntata”.

Giulia Salemi, i prezzi del suo outfit di lunedì scorso.

Comunque il vestito di Giulia mi ricorda troppo quello usato nella pubblicità di questo deodorante #gfvip pic.twitter.com/U4fmqyq5f0 — Asia, Troy and Abed in the mooorning ☀️🐍 (@asiasilamenta) January 18, 2021

PH: Grazie a Endemol.