Ieri sera il Grande Fratello Vip ha eletto il suo vincitore e com’è consuetudine per ogni finale che si rispetti sono stati mandati in onda vari best moments dei concorrenti finalisti e dell’edizione in generale.

Nei vari video alcuni concorrenti non sono mai stati mostrati neanche per sbaglio come ad esempio Flavia Vento, Filippo Nardi, Alda D’Eusanio e Stefano Bettarini, ad altri – invece – sono state concesse delle brevissime apparizioni come Denis Dosio, Fausto Leali e Franceska Pepe.

Inserire immagini di 34 concorrenti in 3 minuti di clip effettivamente era complicato e Giulia Salemi, dall’alto dei suoi 105 giorni in quella Casa, ha così commentato via Twitter:

“Opinione (forse) impopolare…. bello il video Best Moment ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte le Fandom”.

Opinione (forse) impopolare…. bello il video Best Moment ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte le Fandom…. ❤️#GFVIP — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 1, 2021

Ecco i video a cui lei si riferisce:

Ci hai regalato baci, abbracci, carezze, risate, imitazioni, parole sincere e amicizie. Grazie a te, Pierpaolo. Di tutto. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Qk2FZK8VHV — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Ogni giorno è stato un vero e proprio SHOW! Imprevedibile, pazzesco, intenso, frenetico… totalmente VIVO fino al midollo. Per sempre nel nostro cuore. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/VRyxMwuEOq — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Che nelle clip ci fossero troppi momenti Gregorelli e meno momenti Prelemi?