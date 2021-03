Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Durante il GF Vip la bella influencer ha ricevuto qualche batosta dalla famiglia del suo compagno e in molti si sono chiesti se fuori dalla casa ci fosse stato un incontro tra i Pretelli e la Salemi. Ieri a Live Non è la d’Urso l’ex velino ha confessato di non aver fatto conoscere Giuliona alla madre nemmeno in videochiamata.

“Fariba è uno spettacolo. Ci arrivano tutti i video di quello che combina. Voleva accendere il fuoco con l’assorbente. È uno spettacolo. Mi piace, è molto simpatica. Fariba non ha ancora conosciuto mia madre per motivi tecnici, una è all’Isola e l’altra qui. Non ho ancora presentato nemmeno Giulia in famiglia, ma penso che lo farò molto presto. Diciamo che ora l’unico problema sono le zone rosse. Stiamo vedendo come fare per organizzare questo incontro. Se abbiamo fatto delle videochiamate a mia madre? Le faremo prestissimo. Ancora non le abbiamo fatte. Prendo questo impegno questo consiglio di far conoscere la famiglia almeno al telefono”.

Passi l’impossibilità di attraversare tutta l’Italia in questo momento di zone rosse, ma – come ha detti Barbara – esistono i telefoni caro Pier.

Buona #festadelpapa a tutti i papà, quelli presenti e quelli che ci guardano dall’alto. Auguri Papà Mario e papà Pierpaolo,unici nel vostro genere,esempio come Uomini, altruisti, pieni d’amore,puri,educati con principi rari da trovare.Fortunata ad avervi nella mia vita. Vi amo ❤️ pic.twitter.com/g8AaBYYgyT — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 19, 2021

