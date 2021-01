Dentro e fuori la casa del GF Vip sono in molti a non credere alla storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nonostante tutto l’ex velino è andato anche contro il parare della sua famiglia e lunedì notte ha fatto una promessa importante alla sua compagna. Durante un momento di dolcezza in giardino il gieffino ha detto alla Salemi che se in qualche modo riuscirà ad ottenere un posto in finale, lo regalerà a lei. Pier ha anche aggiunto che questa è la sua dimostrazione che intende fare le cose sul serio dopo il reality. Giulia Salemi ha ringraziato Pretelli con un bel limone.

“Ok che quello che ho scritto non era nulla di che. Mi sono vergognato e in confessionale ho detto delle cose molto belle su di te. Non so se posso dirtele. Sarebbe più bella la sorpresa. Ho solo timore che non te le facciano vedere con le clip. Però ho fatto una cosa che sono sicuro apprezzerai. Ti piacerà, posso dirti questo. Ok, te lo dico. Ho detto che per come sono fatto io fuori, nella vita di coppia, a me piace sorprendere. Quindi da qualcosa di materiale a dei gesti che possono sorprendere la donna che ho vicino. Siccome qui non posso farti delle sorprese o regalarti qualcosa, ho pensato ad altro. A loro ho detto che se avrò occasione in qualche modo di avere la finale, la regalo a te. Questo per dimostrati che ci tengo. Come promessa che fuori da qui avremo un seguito, che noi avremo un futuro. Io lo sento che c’è, ma non dipende solo da me”.