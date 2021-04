Giulia Salemi in occasione del debutto del suo nuovo show Salotto Salemi ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv dove ha parlato, ovviamente, di Pierpaolo Pretelli.

“Quando ho partecipato al primo Grande Fratello Vip ero piccola ed è stata un’esperienza che mi ha travolto la vita. Ora sono donna e mi sento più matura. Sono entrata per la seconda volta nella casa consapevole di essere pronta psicologicamente per affrontare l’esperienza al meglio. Ho resistito un po’ anche se dopo un mese e mezzo sono stata travolta da alcune dinamiche più grandi di me”.

Pierpaolo è piombato nella vita di Giulia come un fulmine a ciel sereno, dato che prima di entrare nella casa lei si era ripromessa “categoricamente” di restare single e di vivere il reality in solitaria.

“E’ stato qualcosa di inaspettato perché mai avrei pensato di innamorarmi di Pierpaolo. Mi ero ripromessa categoricamente di vivere questa esperienza da sola perché volevo sfruttarla per farmi conoscere di più. I miei sentimenti hanno preso il sopravvento ma non mi pento di nulla. Pierpaolo è una conferma anche fuori dalla casa ed è un ragazzo che ho sempre desiderato in quanto puro e semplice. Tra di noi c’è una bella complicità e guardandomi indietro posso dire che valeva la pena di affrontare tutto quello che è successo. Sono colpita positivamente dall’affetto dell’esercito Prelemi che ha empatizzato con noi dandoci sostegno. Dal punto di vista umano, sono uscita dalla casa ancora più forte. Ho provato sulla mia pelle l’amicizia, l’amore ma anche la delusione. La sofferenza però fortifica e io una volta uscita dalla casa ho capito dove ho fatto bene ma anche dove ho sbagliato”.

La gieffina ha poi aggiungo:

“All’inizio non l’accettavo e rifiutavo il pensiero di potermi innamorare di nuovo. Appena ho sentito le farfalle nello stomaco ho pensato che i miei piani si stavano scombinando un’altra volta. Quando il 6 dicembre ci siamo baciati sotto il vischio abbiamo capito che era successo qualcosa che desideravamo entrambi. Quello è stato il punto di non ritorno. Ad oggi credo in lui, in noi, anche se preferisco non sbilanciarmi perché sono superstiziosa. Sto crescendo e voglio avere un uomo al mio fianco. Pierpaolo è un uomo con sani valori e principi, un padre presente con suo figlio. In questo rapporto ci sosteniamo e cresciamo insieme”.