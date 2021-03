Giulia Salemi nella puntata del 28 febbraio di Live Non è la d’Urso non ha voluto incontrare il suo ex Abraham Garcia, per rispetto a Pierpaolo Pretelli (che era ancora nella casa del GF Vip). Il biondino spagnolo quasi come volesse vendicarsi ha dichiarato in studio: “Tranquilla, non rivelerò quello che c’è stato tra noi, non parlerò di quella cosa che resta tra me e te”. Ieri sera Pierpaolo è stato ospite di Barbara d’Urso ed ha commentato le frasi di Abraham.

“Devo dire che ho apprezzato tanto il fatto che lei per proteggermi non l’abbia voluto vedere. Poi non ci sarebbe stato niente di male, però apprezzo. Mi voleva portare rispetto e non l’ha visto. Quando lui ha detto ‘ci sono cose che lei non vuole che io dica’? Non le ho chiesto a cosa si riferisce lui, sicuramente dopo mi darà le sue spiegazioni. Alla fine però parliamo del passato. Come lei ha un passato, anche io ho avuto altre storie, va bene così. Poi questa è una cosa che risale a quattro anni fa dai”.

Risposta perfetta di Pierpaolo, le frasi di Garcia sono evidentemente delle frecciatine lanciate dopo aver scoperto che Giulia Salemi non voleva incontrarlo.

Perchè Giulia Salemi non ha voluto rivedere il suo ex? Pierpaolo Pretelli non sembra preoccuparsene ma gli sferati di Live #noneladurso la pensano in maniera diversa… ⚡️ pic.twitter.com/FdsrQ0gOzz — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 7, 2021

Pierpaolo difende Giulia Salemi dalle accuse di averci provato con un uomo sposato.

Caterina Collovati una settimana fa ha attaccato pesantemente l’ex gieffina e l’ha accusata di aver mandato messaggi particolari a suo marito. In studio a Live Pretelli ha difeso la sua fidanzata.

“Lei dovrebbe chiedere scusa alla mia ragazza, lei ha parlato di ‘picchiare’ e ‘menare’. Prima di dire qualsiasi cosa dovrebbe ammettere di aver sbagliato. […] La mia ragazza non è una gatta morta, se non mantenete il rispetto non ascolto nemmeno. Non dovete offendere la mia donna”.