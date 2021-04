Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci nella casa del GF Vip hanno discusso più volte regalandoci catfight di livello. EliGreg chiusa la porta rossa, a Verissimo ha anche lanciato una frecciatina ai Prelemi, ma pare che la figlia di Fariba non abbia voglia di replicare con altre shade. L’influencer milanese in una recente intervista rilasciata a Chi ha parlato dell’ex moglie di Flavio Briatore, ma limitandosi a dire che non è mai stata una sua rivale e che ormai la sua amicizia speciale con Pierpaolo è cosa passata.

“Non l’ho mai vista come una rivale, perché io sono una donna solidale con le altre donne. Si è parlato di triangolo fra me, lei e Pierpaolo quando il triangolo non esisteva. Tanto che io e Pierpaolo siamo andati avanti per la nostra strada, ci siamo innamorati e ci bastiamo. Non serve altro e non c’è nulla in più da dire”.