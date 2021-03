Chiusa la porta rossa del GF Vip adesso Giulia Salemi pensa al suo nuovo programma, ma sul settimanale Chi ha fatto un bilancio della sua seconda avventura nella casa di Cinecittà. La fidanzata di Pretelli ha parlato del suo rapporto con Dayane Mello, che ha definito “amore”.

“Dayane è stata la rivelazione più bella perché inaspettata. Ci conosciamo da anni, ma il GF Vip è stato l’occasione per conoscerci meglio. La nostra è una storia d’amore fatta di allontanamenti e avvicinamenti. Quando ha dovuto affrontare il dolore per la scomparsa di suo fratello, le ho detto: “Azzeriamo tutto, sono qui per te“. E ho mantenuto la promessa anche fuori”.

Nonostante la maretta delle ultime settimane al GF Vip, la Salemi ha speso delle belle parole anche per Tommaso Zorzi: “Lui è un talento unico, creativo, intelligente, colto, cinico quando serve e geniale quando meno te lo aspetti“.

Giulia Salemi ha anche commentato il percorso di sua madre Fariba a L’Isola dei Famosi: “A parte che sono pazza di mamma Fariba e non vedo l’ora che entri nel vivo del gioco con gli altri naufraghi e dimostri la sua grande forza di volontà. […] È diventata super virale, è un fumetto. E mi piace quando cerca di convincere le persone a rimanere con la sua frase: ” Prendimi per mano, guardami negli occhi“. E’ la tecnica che usa sempre con me, ti ammalia con il suo sguardo“.

Pierpaolo parla di Giulia Salemi.

“Io e Giulia siamo anime gemelle. Siamo complici, ci capiamo al volo, c’è un amore forte. Lei è il mio pensiero ogni giorno e non mi capitava da tanto tempo di avere in testa una persona in maniera così assidua. Giulia è una ragazza pura che si dà completamente, che crede nell’amore, ha dei valori importanti. E’ portata al sacrificio e, come me, ha costruito il suo futuro con le proprie forze. La vedo come una donna che potrebbe stare al mio fianco per tanto tempo. Ha stravolto i miei piani e mi ha fatto ricredere sull’amore. E poi è bellissima. Mi incanto a guardarla. E crede in me, mi stimola, è una ragazza d’oro. Io ho solo un problema con la gelosia, perché di base sono insicuro, ma lei mi fa sentire speciale”.

