Giulia Salemi da un po’ di giorni si trova a Miami insieme a Pierpaolo Pretelli e suo figlio per godersi una vacanza dopo sei mesi di Grande Fratello Vip. In quel periodo si è pure scontrata con Megan Fox, ma quando le ha chiesto un selfie l’attrice le ha risposto di no.

A raccontarlo è stata proprio Giulia Salemi su Twitter rispondendo a un post di Andrea Dianetti che si era detto felice di aver incontrato Emma Watson e fatto un video insieme.

“E niente ho incontrato Emma Watson a Parigi” – ha scritto il conduttore – “In un museo (non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia) sì.. avete letto bene, ce l’ha chiesto 😂 Carinissima e disponibile. Non allego video per motivo di cui sopra 😭”.

“Io ho incontrato prima Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli” – gli ha risposto Giulia Salemi, che ha poi aggiunto – “Le ho chiesto un selfie e ha detto no secca, l’esatto opposto“. “Che volpe che è… 😒” – ha replicato Andrea Dianetti ironizzando – “D’altronde compensa con la recitazione 🥶“.

Giulia Salemi: Megan Fox rifiuta un selfie con lei: lo scambio di tweet con Andrea Dianetti

E niente ho incontrato Emma Watson a Parigi… in un museo (non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia) sì.. avete letto bene, ce l’ha chiesto😂 Carinissima e disponibile. Non allego video per motivo di cui sopra. 😭 — Andrea Dianetti ⚡️ (@AndreaDianetti) May 20, 2023

Io ho incontrato prim Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli le ho chiesto un selfie e ha detto no secca l’esatto opposto 😂 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 21, 2023

Che volpe che è… 😒 d’altronde … compensa con la recitazione 🥶 — Andrea Dianetti ⚡️ (@AndreaDianetti) May 21, 2023

Insomma, a livello di cortesia con i fan Emma Watson batte Megan Fox 1 a 0.