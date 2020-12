Proprio adesso che sta per abbandonare la casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha iniziato ad affilare le unghie. Se durante le puntata su Canale 5 si è limitata ad alzare il sopracciglio e lanciare solo shade velate a Giulia Salemi, ieri in confessionale EliGreg c’è andata giù pesante. L’ex signora Briatore ha detto che la milanese Power chiamava decine di volte Flavio per chiedergli cene e pernottamenti gratuiti.

“Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire. Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. Questo non significa essere una snob, assolutamente, ma anzi. Con Giulia Salemi non c’è e non ci sarà. Poi mi nomina dicendo che non ha nulla di personale. Ho visto certi messaggi. Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Non può fare finta di niente”.

Giulia in lacrime ha detto di essere stanca delle continue insinuazioni della coinquilina: “Non ci sto più, non voglio passare per quella che non sono. Non chiedo proprio nulla, non evito di pagare“.

Adesso bisognerebbe capire chi delle due sta dicendo la verità. Una cosa però è certa, se Giulia Salemi ha accettato un posto letto a casa di un amico in Sardegna o una cena offerta non significa che sia una scroccona.



EliGreg attacca Giulia Salemi in confessionale.

Rosalinda, Dayane e Selvaggia avete fatto bene a difendere Giulia da questa persona. Io sempre più basita!

