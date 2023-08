Giulia Salemi: le due ragazze che si sono contese il suo posto al GF e chi l’ha spuntata

Giulia Salemi, come già aveva annunciato, non tornerà a ricoprire il ruolo della b@stard@ col tablet al Grande Fratello volendo dare precedenza ad altri impegni professionali.

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile” – ha scritto su Instagram – “Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi”.

Ovviamente non è stato mai specificato se a mettere la parola “fine” sia stata lei o la redazione del reality, ma questo è un argomento sempre molto delicato e di cui i vip difficilmente parlano volentieri.

Giulia Salemi lascia il posto a Rebecca Staffelli

Tuttavia il ruolo di “esperta dei social” chiamata a leggere i tweet (anzi, i post, dato che ora il social network si chiama X), Pier Silvio Berlusconi lo ha confermato. Per questo motivo in contemporanea ai casting per i nuovi concorrenti gli autori hanno portato avanti anche quelli per trovare la “nuova” Giulia Salemi fra le molteplici giovani che gravitano in quel mondo. Dopo una serie di colloqui e provini gli autori avevano messo gli occhi su Maria Sole Pollio e Rebecca Staffelli preferendo alla fine quest’ultima.

Gli autori del Grande Fratello, come riporta TvBlog, hanno “giocato in casa”. Maria Sole Pollio, infatti, è la co-conduttrice di Battiti Live, mentre Rebecca Staffelli è una speaker di Radio 105, radio del gruppo Mediaset.

In una recente intervista per SuperGuidaTv, Rebecca Staffelli ha dichiarato: “Io onestamente sono felice che ci sia un cambio generazionale. Sono una nuova leva e quindi sono sempre a disposizione per nuove esperienze”.

Per adesso però né Alfonso Signorini, né Rebecca Staffelli né tantomeno Giulia Salemi hanno confermato questa notizia.