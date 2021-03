Giulia Salemi e Dayane Mello si conoscevano da ben prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Le due ex gieffine nel settembre del 2016 hanno dato “scandalo” sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia indossando due abiti (con spacchi vertiginosi) dello stilista Matteo Evandro Manzini. Per settimane il web, la carta stampata e anche diversi programmi televisivi si sono occupati di Dayane e Giuliona, proprio per i due vestiti sfoggiati per la proiezione di The Young Pope di Paolo Sorrentino.

Nella casa più spiata d’Italia il rapporto tra le due ragazze è stato quanto di più simile ad una corsa sulle montagne russe. Sorrisi e formalità iniziali hanno lasciato spazio alle frecciatine (anche pesanti) della Mello, che si era alleata con Zorzi in una vera faida contro Giulia Salemi. A poche settimane dalla finale tra le concorrenti è tornato il sereno e la fidanzata di Pierpaolo si è appoggiata anche a Dayane in un periodo di difficoltà.

Ma chiusa la porta rossa le due si sentono ancora? Pare proprio di sì e a rivelarlo è stata la modella brasiliana a Casa Chi.

“Finito lo show io resto con i legami importanti. Io ho un legame molto grande con Giulia Salemi, Pierpaolo, Samantha, Sonia e Cristiano. Loro faranno parte della mia vita a prescindere dal GF. Quello che io provo per Giulia è un’amicizia diversa da quella con Rosalinda, è una complicità più forte. Giuly è una persona e Rosalinda è un’altra, la Salemi è molto più affine a me. Giulia la conoscevo da tanto e Rosalinda no, non è detto che dopo 5 mesi che la conosco dobbiamo essere grandissime amiche. Con Giulia invece lo siamo e ci vogliamo bene davvero, con Rosalinda ci siamo perse ultimamente”.

Dayane:”In questo momento ho un legame molto grande con Giulia, Pierpaolo, Giacomo, Denis, Samantha, Carlotta, Sonia in questo momento fanno parte della mia vita” #prelemi #mellos #GFVIP pic.twitter.com/IwsxokBNn4 — Laura Basini (@BasiniLaura) March 23, 2021

Giulia Salemi e Dayane Mello: gli alti e bassi all’interno del Grande Fratello Vip.

Dayane: spero che tra tre anni state ancora insieme e avete già fatto un bambino Pier: bambina dai .. femminuccia Giulia: adoro che si parla già di bimbi Dayane: vai a cercare questi esfigati che non sanno neanche .. Giulia: Dayane è l’oracolo #prelemi #prelemello pic.twitter.com/PNlx5KENvw — checoraggio 🌾 (@namelessgiu) March 19, 2021

Il triangolo infuocato tra Tommaso, Giulia e Dayane… dalle incomprensioni in Casa, passando per le nomination. È veramente guerra aperta? #GFVIP pic.twitter.com/z314dJVw0G — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2021

Dayane resta critica rispetto alla neonata relazione tra Giulia e Pierpaolo… il tutto è culminato in numerosi faccia a faccia tra Dayane e Giulia. L’effetto è stato letteralmente dirompente. #GFVIP pic.twitter.com/PWMRWuvIIv — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2021