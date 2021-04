Fariba a L’Isola dei Famosi può contare su una supporter numero uno a casa: sua figlia Giulia Salemi.

Rimasta volontariamente fin’ora nell’ombra per non offuscare il percorso nel reality di sua madre, Giulia Salemi nel corso dell’ultima puntata si è data parecchio da fare su Twitter perché Fariba ha rischiato di finire in nomination.

Tutti a seguire #isola che stasera c’è il rischio televoto flash per #Faribona pic.twitter.com/dXaE5Y4Vij — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) April 5, 2021

A causa di un comportamento poco limpido sulle razioni di riso Fariba ha attirato a sé ben quattro nomination: quella di Valentina Persia, quella di Gilles Rocca, quella di Beppe Braida ed anche quella di Angela Melillo.

Quattro voti che hanno messo Fariba a rischio nomination (andata poi a Drusilla Gucci, nominata da cinque persone) e che hanno allarmato Giulia Salemi che su Twitter ha condiviso una serie di tweet infuocati.

Giulia Salemi, i tweet pro Fariba

Da quello in cui sono stati messi ironicamente Valentina, Gilles, Beppe e Angela in lista nera a quello con scritto “non hanno idea di chi si stanno mettendo contro questi“, fino ai più espliciti “più si è buoni, più si cerca di fare bene al gruppo più si viene nominati, questo dejavu non mi piace e Faribona non si tocca“; “Faribona non mangia da giorni per scusarsi del disguido famoso per il riso, vi cucina, vi sorride, si dà da fare, non sbraita come voi e avete pure il coraggio di lamentarvi“.

A questo punto è solo questione di settimane ed anche Giulia Salemi approderà nello studio a L’Isola dei Famosi per fare un saluto in diretta a sua madre.