Andrea Zelletta oltre ad essere bello come il sole è anche abbastanza permaloso e lo dimostra il fatto che se l’è presa per questo tweet ironico di Giulia Salemi…

RICAPITOLANDO SPECIALE

Da 10 giorni fuori dalla casa del #GFVIP e ho:

-affrontato le domande della Toffanin e le sfere della D’Urso 🟣🟣🟣

-visto andare in finale croccantino con il 3% 😂

-riscoperto e amato Twitter🐦

-indossato la t-shirt Prelemi davvero fighissima 🔥 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 1, 2021

In un’intervista rilasciata a Superguida Tv il bel pugliese ha lanciato due frecciatine all’ex coinquilina. Secondo Zelletta Giuliona avrebbe rosicato perché lui è andato in finale e lei no.

“Sono convinto che abbia rosicato. Io non sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. E poi non essere nominati fa parte anche della strategia del Grande Fratello e se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare. Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato“.

Di sicuro lo preferisco in versione vipera, che quando era ‘comodino’ come i primi mesi nella casa del Grande Fratello Vip. In ogni caso io la differenza dell’1 o 2% non me la ricordo, onestamente mi pareva fosse un ‘pelino’ più alta, ma non voglio infierire.

zelletta:”Pierpaolo mi ha battuto per il 1% 2%”

“giulia in due edizioni non è arrivata mai alla finale mentre io partecipando solo una volta ci sono arrivato”

il fandom #prelemi : pic.twitter.com/VrMPTjxq7b — 3,2,1 🙂 (@jhahahzg) March 17, 2021

Zelletta sulla storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Croccantino la scorsa settimana aveva dichiarato di avere qualche dubbio sulla storia dei Prelemi, ma adesso ha corretto. il tiro.

“Con Pierpaolo ci siamo sentiti una settimana fa. La nostra amicizia non ha avuto una battuta d’arresto. Lui ora vive a Roma ed è inevitabile che ora con questa situazione di emergenza sanitaria non è possibile vederci. Io non ho mai detto nulla contro di loro anzi sono sempre stato il primo a sostenerli senza mettere mai bocca sul loro rapporto. All’interno della casa sono stato tra i pochi a non mettergli i bastoni tra le ruote. E’ stato frainteso quello che ho detto perché è vero che si tratta di un amore nato all’interno di un programma ma anche io ho conosciuto Natalia all’interno di un’esperienza televisiva. Io penso che loro devono viversi al di fuori per capire come andranno le cose”.