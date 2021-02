Mentre dentro la casa del GF Vip suo fratello e Giulia Salemi litigavano, Gaia Zorzi su Twitter ha bacchettato entrambi. Secondo la sorella di Tommaso la Salemi avrebbe descritto in maniera non troppo realistica l’amicizia tra lei e il 25enne, che fuori fuori dalla casa di Cinecittà non è mai stata così forte. Adesso che per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli il GF Vip è finito, Gaia a Casa Chi ha smentito i rumor che parlavano di antipatie con Giulia e ha dichiarato di non conoscerla.

“Io e Giulia Salemi non ci conosciamo e quindi sarebbe strano sentirla dopo il Grande Fratello Vip. Io conoscevo il suo migliore amico Matteo ed è super easy, avevamo anche organizzato una cosa su Club House. Giulia Salemi l’ho conosciuta una volta sola. Non avrebbe senso scriverle dopo il GF Vip, per me ora è una celebrità non le scriverei. Se la incontro per strada se le chiedo un selfie? No, lo chiede lei a me! No, scherzo”.

No ma non voglio giustificare Tommaso!! Penso anch’io che a volte esageri con Giulia. — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 6, 2021

To be honest mi dispiace per Giulia (c’era gente che secondo me sarebbe dovuta uscire prima di lei) ma non mi mancherà affatto questo livello di obsession 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/quexWOKB7O — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 20, 2021

Gaia Zorzi sulle litigate tra suo fratello e Giulia Salemi al GFVip.

“Da quello che ho visto si sono dichiarati guerra. Però è inutile dire che sono solo le battutine di Tommaso. Quando sento Giulia parlare della loro amicizia mi sembra sempre che stia cercando di farlo passare come quello cattivo. Quando in realtà fuori non si cag*vano da tempo. Questa è una mia opinione, non voglio offendere nessuno. Comunque questo non significa che ha ragione Tommaso ma vedo molti dire che fa tutto lui e basta. Secondo me non è così. […] La vittoria del GF non va a chi si merita un’opportunità lavorativa (perché se la meritano tutti) ma a chi ha dato di più a gioco. Tommaso può essere str***etto e avere le sue colpe, ma se pensate che stia facendo tutto da solo secondo me siete troppo di parte. Sentire che “fa tutto da solo” non credo proprio”.

Basta con ste esagerazioni dell’aereo, è una frase leggerà tutto sommato, sicuramente più leggera delle frasi che riceve tommi in puntata (queste sono le cattiverie vere). Ringrazia che pupo e Giulia sono nella stessa agenzia quindi non si beccherà parole del genere. — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 9, 2021

Il botta e risposta tra Gaia Zorzi e il migliore amico di Giulia Salemi.