Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono ormai tre mesi esatti che hanno iniziato a flirtare (e non lo dico io, parola dei Prelemi) dato che risale allo scorso 20 dicembre del 2020 il momento in cui i due si sono ritrovati faccia a faccia nel giardino della casa del Grande Fratello Vip ed hanno iniziato a far sognare i fan.

Sono queste scene qua, quando Pierpaolo Pretelli con fare romantico ha chiesto a Giulia Salemi se avrebbe potuto farle una domanda e lei, timidamente, ha risposto di sì. “Prima percepisco la domanda, poi rispondo“.

Ma nonostante il clima romantico, Pretelli in quell’occasione ha optato per l’ironia ed ha chiesto a Giulia dove si trovasse Pordenone. Se quindi oggi fate un giro su Twitter e vi trovate trend topic #PordenoneDay non spaventatevi, sono i Prelemi.

Giulia Salemi, la nuova dedica d’amore di Pierpaolo Pretelli

A distanza di tre mesi, Pierpaolo Pretelli ha deciso di fare una nuova dedica d’amore a Giulia Salemi e questa volta non in modo ironico. Pordenone non c’entra niente.

Commentando l’ultimo post della gieffina che ha pubblicato su Instagram in occasione della festa del papà, l’ex Velino le ha infatti scritto:

“Sei speciale, mi confermi ogni giorno la donna e la persona pura che sei, sono sicuro che in futuro sarai una mamma meravigliosa”.

A tutte le visionarie e a tutti i visionari, ci hanno chiamato pazzi, ce ne hanno dette di tutti i colori ma noi avevamo visto lungo! Buon #pordenoneday a tutti i #prelemi ❤️💫 pic.twitter.com/p9DewzhOqE — Pordenone. che pensi?!?😂🔥 (@che_pordenone) March 19, 2021

buon #pordenoneday, sappiate che abbiamo fondato un esercito su quella domanda, ma diventerà comunque il palo più grande di questa relazione. #prelemi pic.twitter.com/OhfyoBTnT8 — 🦂🤎 (@hugsmedobrev) March 19, 2021