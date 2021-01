Giulia Salemi ha fatto promettere a sua madre di non intromettersi in questo suo nuovo questo GF Vip. Fariba per adesso sta mantenendo la promessa, non si è fatta vedere in tv, ha solo parlato di Pierpaolo Pretelli sulle pagine di Chi.

Ieri direttamente dal profilo della gieffina, Fariba ha mandato un messaggio diretto alla figlia, in cui ha commentato il periodo complicato che sta vivendo nella casa. Da quando ha tolto la possibilità a Tommaso di andare in finale in anticipo, Giulia Salemi è stata duramente attaccata da Dayane Mello e da Zorzi e adesso in soccorso è arrivata la madre.

“Vita mia e allora cosa fai? Dov’è la ragazza che è entrata con una maturità che mi aveva stupito? Dov’è quella ragazza che dice di essere cresciuta? Tranquilla. Non sei mica entrata a San Pietro e hai insultato il Papa. Sei al GFVip e hai fatto una valutazione su Tommaso che in molti non si aspettavano, ma questo non deve farti stare cosi male.

Ti senti sola e abbandonata dal gruppo? Non cercare le colpe in loro ma dentro di te, tu devi dare senza aspettarti nulla indietro e se le colpe non le trovi forse non ci sono. L’educazione ed il rispetto per il prossimo prima di tutto come hai sempre fatto.

Sei al GF e stai facendo una bellissima esperienza che nel bene e nel male ti farà crescere.

Fatti bastare l’affetto di chi ti vuole realmente bene. Mamma Fariba”.

‘Non sei a San Pietro e non hai attaccato il Papa’? Sarà maligno io ma qui ci leggo un’adorabile shade.



Quanto vorrei un confronto/scontro tra Tommaso e Fariba!



