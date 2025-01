Giulia Salemi: La Magia dei Primi Giorni da Neomamma

Giulia Salemi ha finalmente ripreso a comunicare sui social dopo la nascita del suo primo figlio, Kian, avvenuta il 10 gennaio 2025. L’influencer italo-iraniana, che ha condiviso la gioia della sua nuova vita da madre, ha scelto di comunicare la notizia solo sei giorni dopo l’evento, accompagnandola con una dolce foto del neonato. In questo tempo, insieme al compagno Pierpaolo Pretelli, hanno deciso di godersi il momento e riprendersi dal cambiamento.

Oggi, Giulia ha condiviso un video su Instagram, in cui appare con Kian tra le braccia, esprimendo la sua emozione e descrivendo il momento come unico e speciale. Ha confessato di sentirsi “assente” e concentrata nella sua “bolla” di felicità, cui ha dato priorità, ringraziando i fan per l’amore dimostrato. Ha sottolineato che sta vivendo il periodo più bello della sua vita e ha voluto rassicurare i followers sulla sua intenzione di tornare attivamente sui social con nuovi progetti in futuro.

Nonostante si trovi in una fase di introspezione e adattamento a questa nuova realtà, Giulia Salemi ha affermato che la maternità non significa rinunciare ai propri sogni e alla propria identità di donna. “Presto tornerò con tanti nuovi progetti”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di mantenere viva anche la propria individualità.

In un’altra story su Instagram, ha condiviso un momento tenero in cui ha mostrato la mano del compagno mentre stringe quella del piccolo Kian, commentando che “le mani sono tutte del papà”. Questo gesto ha toccato i cuori dei fan della coppia, che sembrano entusiasti di ricevere ulteriori aggiornamenti e immagini del neonato. La Salemi ha fatto capire che, pur vivendo un periodo di transizione, è pronta a ritornare alla sua vita pubblica con rinnovato vigore e tanti progetti in cantiere.

In sintesi, Giulia Salemi ha voluto far sentire la sua voce alla comunità social, trasmettendo la sua gioia di diventare madre e promettendo un ritorno al lavoro e alla vita pubblica, mantenendo sempre un equilibrio tra il suo ruolo di mamma e le sue aspirazioni.