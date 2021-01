Fariba Tehrani è stata una delle protagoniste indirette del GF Vip 3, ma per questa nuova avventura di Giulia Salemi ha promesso di non interferire e non apparire in tv (e io che speravo in un nuovo rito magico). La donna però oggi ha rotto il silenzio e sulle pagine di Chi ha dato la sua benedizione per la storia della figlia con Pierpaolo Pretelli. La Tehrani ha dichiarato che secondo lei l’ex velino una volta uscito dalla casa del GF Vip capirà davvero chi vuole al suo fianco.

“Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive di istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata. Per quanto riguarda lui, è un ragazzo di trent’anni che vive un’esperienza forte emotivamente come il GF Vip, è normale che sia confuso. Nella casa vivono in una bolla, quando sarà fuori, la verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso ad abbracciare mia figlia”.

Io continuo a sperare che Mediaset non si lasci scappare Fariba e che ci regali la sua presenza a L’Isola dei Famosi o nella prossima edizione del GF Vip.

Tommaso e Giulia parlano di mamma Fariba, Tommaso la imita #GFVIP pic.twitter.com/vpl7GBUyBE — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 10, 2021

“Essendo Persiana non la da via subito” Così Fariba, la mamma di Giulia Salemi, racconta le avventure di sua figlia a Mattino 5

✈️😂✈️😂✈️😂✈️#mattino5 #gfvip pic.twitter.com/DKBu54Wad5 — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) October 9, 2018

