Quello che tutti i fan dei Prelemi aspettavano è accaduto ieri. Giulia Salemi nel giorno di Pasqua ha incontrato Leonardo, il figlio di Pierpaolo Pretelli. A raccontarlo è stato l’ex gieffino in diretta con Francesco Fredella su Radio RTL 102.5.

“Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, o setta, adesso dicono anche questo. Ieri Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Lei è stata con mio figlio. Abbiamo passato delle ore insieme. Come è andata? Benissimo, alla grandissima, sono felicissimo. E’ stato un momento che ha riempito la mia felicità. Assolutamente, mio figlio è la persona più importante e se gli ho fatto conoscere Giulia qualcosa vuol dire. Poi lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna. Per me era talmente una cosa importante che non avrei mai fatto questo passo senza la consapevolezza di ciò che provo per Giulia e di quello che lei prova per me. Come l’ha presa lei? L’incontro è avvenuto vicino a casa mia all’aperto ed hanno giocato. Lei è attenta, paziente e ama tanto i bambini. C’è stato subito un buon feeling. Mio figlio le ha chiesto di fidanzarsi con lei. Leonardo s’innamora molto facilmente, è un amore”.

Alla faccia di chi pensava durassero quanto un gatto in tangenziale Giulia Salemi e Pier sembra stiano facendo sul serio.

L’ex velino ha anche parlato di suo fratello Giulio, che presto diventerà papà: “Aspettiamo l’arrivo del figlio o della figlia, ancora non sappiamo, di mio fratello Giulio e Alessia. Sono giovanissimi. Tra me e lui cambia un po’ l’età, io avevo 27 anni e Ariadna 31 quando abbiamo avuto Leo, mentre Giulio ha 21 anni e lei 19. Poi adesso per quanto riguarda il lavoro, per Giulio è un momento difficile visto anche il Covid, mentre quando sono diventato padre io di lavori ce n’erano tanti“.

