Giulia Salemi incinta di nuovo? La verità dall’Italia

Negli ultimi tempi, si sono diffuse voci che sostengono che Giulia Salemi, influencer italo-iraniana e compagna di Pierpaolo Pretelli, sia di nuovo incinta. Giulia Salemi è diventata mamma per la prima volta poco meno di un anno fa, dando alla luce il piccolo Kian. Recentemente, ha mostrato una leggerissima pancina, ma secondo Alberto Dandolo, non è perché aspetta un bebè, bensì perché ha ceduto a qualche tentazione di troppo a tavola durante le festività natalizie.

Secondo quanto riportato dal magazine Oggi, Giulia Salemi non è in dolce attesa e si concentra unicamente sulla crescita del suo amato Kian. Il giornalista ha aggiunto che la lieve “pesantezza” dipende da qualche peccatuccio a tavola per le feste. La coppia, quindi, non allargherà la famiglia a breve.

La coppia è stata recentemente coinvolta in uno scandalo che ha travolto Alfonso Signorini. Fabrizio Corona aveva pubblicato un video di Pretelli, affermando che tale filmato fosse stato inviato dall’ex velino a Signorini, ma si è poi scoperto che quel contenuto risale a molti anni fa e nulla ci azzecca con la vicenda in questione. Corona ha fatto un passo indietro e ha chiesto scusa a Pretelli, ma ormai la macchina del fango dei social si era messa in moto. La coppia ha ricevuto molti commenti negativi e ha optato per il silenzio, preferendo non commentare in alcun modo le voci sul loro conto e aspettando che la bolla d’odio scemasse.