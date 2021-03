Giulia Salemi archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip è entrata in modalità smartworking e proprio da casa sua farà il suo primo lavoro post reality, ovvero la commentatrice social della puntata speciale “CBS presents Oprah with Meghan and Harry”, che sarà trasmessa in esclusiva (in italiano) su Tv8.

“Torniamo a parlare di vita reale, di famiglia reale, di coppia dell’anno… non siamo io e Pierpaolo ahime! Bensì Meghan e il principe Harry” – ha annunciato Giulia Salemi via Instagram – “Stasera andrà in onda in esclusiva su TV8 alle 20.30 la loro intervista con Oprah Winfrey dove riveleranno tutta la verità sull’abbandono della Casa Reale, del titolo… Io sono ovviamente super curiosa, da buona comare quale sono e twitterò come una pazza! Ci vediamo dopo su Twitter, twittate con me!”.

Il primo lavoro (in modalità smartworking) di Giulia Salemi post Grande Fratello Vip #GFVip pic.twitter.com/BK4SdXhk4p — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 9, 2021

Giulia Salemi “commentatrice” dell’intervista di Harry e Meghan

E’ stato quindi Tv8 ad aggiudicarsi l’intervista scandalo che ha travolto la Famiglia Reale e che sta facendo molto discutere in questi giorni, fra accuse di razzismo e matrimoni segreti.

“La verità è che ci siamo sposati tre giorni prima del matrimonio che avete visto. Nessuno lo sa. Era un segreto. Abbiamo chiamato l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby e gli abbiamo chiesto di sposarci in privato giorni prima dell’evento organizzato dalla famiglia reale. Abbiamo detto all’arcivescovo che il matrimonio con gli invitati era uno spettacolo per il mondo, ma che noi volevamo una vera unione tra noi, una cosa più vera e nostra. Era una cosa davvero intima, eravamo in tre. Quello che avete visto tutti non è stato nostro giorno speciale”.

E se da una parte Stefania Orlando è entrata nell’agenzia che segue Tommaso Zorzi e quest’ultimo aspetta ancora una chiamata da Maria De Filippi, Giulia Salemi si è buttata sulla proposta di Tv8.