Giulia Salemi venerdì entrerà nella casa del Grande Fratello Vip, ma come i fan del programma ricorderanno lei ha già partecipato nel 2018 durante la terza edizione, la più difficile, perché nata sulla scia del successo di Cristiano Malgioglio e perché condotta da una sempre più svogliata Ilary Blasi.

Il percorso di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip è durato 71 giorni venendo eliminata durante la semifinale in un televoto diretto contro Stefano Sala, il modello con cui Dayane Mello ha avuto una figlia.

Giulia è ricordata al GF Vip soprattutto per i suoi modi di dire, da flex a power e per aver citato BitchyF circa settordici volte al minuto (la amo per questo).

Dentro la casa ha conosciuto Francesco Monte, la sua celebrity crush di quando era una pischella, che ha avuto modo di sedurre e conquistare nonostante l’abbia più volte fatta piangere e sentire in difetto. Una volta, ad esempio, si arrabbiò moltissimo perché lei baciò a stampo una Donatella.

Il momento più trash tuttavia resta quando sua mamma Fariba, col supporto di Alfonso Signorini, orchestrò uno scherzo ai suoi danni facendole credere di aver fatto una pozione magica (con i peli intimi di Cecilia Rodriguez) per far innamorare Francesco Monte di lei.

Ed è sempre ‘colpa’ di Fariba anche una nomination d’ufficio che si è beccata quando ha gravemente infranto il regolamento parlando in persiano riguardo la percezione che il pubblico aveva di lei e della sua storia con Monte.

“I concorrenti del Grande Fratello vivono in una condizione di volontario isolamento. Per questa ragione, chi ha un contatto con persone esterne sa che non può chiedere o ricevere informazioni su fatti o episodi che possono condizionarne il comportamento. Nel tuo caso a rendere la cosa ancora più scorretta, è che avete scelto di non parlare in italiano. Giulia avresti dovuto interrompere tua madre. Per questa ragione vai direttamente al televoto”.

Ora la Salemi è pronta a tornare in Casa. Ne vedremo delle belle.