Da quando Pierpaolo Pretelli si è innamorato di Giulia Salemi, la madre e il fratello dell’ex velino hanno fatto qualche scivolone. Giulio ha detto più volte che lui e sua mamma “preferivano” Elisabetta Gregoraci e la signora Margherita ha consigliato al figlio di fare il suo cammino: “Amore ti volevo dire soltanto una cosa. Non sprecare questa grande opportunità. Devo dirti purtroppo che fuori stai perdendo molti consensi, quindi riprendi il tuo cammino e cerca di mostrare le tue qualità. Fai quello che facevi prima“.

Adesso pare che la famiglia Pretelli abbia capito che l’ex gieffino è davvero innamorato di Giuliona e che quindi abbiano accettato questa bella coppia. In questi giorni però qualcosa non è piaciuto ai fan dei Prelemi, che hanno fatto scoppiare una polemica per un post di Margherita. La signora ha pubblicato su Instagram una fotografia di Ariadna Romero con in braccio il piccolo Leo e molti follower di Giulia Salemi e Pierpaolo non hanno gradito.

“Bella foto, ma così irrispettosa! Perché non hai messo una foto di tuo figlio e della sua nuova ragazza? Non capisco perché sei così contraria a questa relazione. Quindi manchiamo di rispetto alla donna perché non sono madri, questo ha senso per te?”. “So che Ariadna ha un compagno e lo so per certo. Perché tu mamma di Pier continui a non avere rispetto per tuo figlio e la fidanzata di cui è innamoratissimo? Che tristezza di madre”. “Ogni suo post è un affronto a suo figlio, per la sua felicità con Giulia Salemi. Perché non si ferma adesso? Dovrebbe fare un passo indietro difronte ad un amore”.

Giulia Salemi, i suoi fan divisi davanti al post della mamma di Pierpaolo.

Molti follower della Salemi Power hanno attaccato Margherita per la foto di Ariadna, ma c’è anche chi non vuole faide e cerca di calmare gli animi. Per fortuna ci sono persone più educate ed equilibrate, che hanno capito che il GF Vip è finito e le tifoserie da stadio non hanno senso. Se è vero che la mamma di Pier ha fatto qualche scivolone, è altrettanto vero che in quella foto c’è l’ex nuora con il nipote, nulla di più.

La mamma di Pierpaolo che pubblica una foto di Ariadna (con il bimbo).

Non ha ancora accettato la nuora power. #tzvip — Antonella (@Antonel96545937) March 23, 2021

Da #prelemi, mi dissocio dalle cattiverie scritte nei confronti di Ariadna e della signora Margherita. Si tratta di educazione e rispetto, qualità che non dovrebbero mancare mai, soprattutto quando si esprime un parere. Dimostriamo che non siamo un fandom tossico. — So (@Sonia06709505) March 23, 2021

alcuni commenti sotto l’ultimo post della mamma di pierpaolo 🥶 pic.twitter.com/UNn0I2nsKD — 🏝SiSalviChiPuo🏝 (@sisalvichipuoo) March 22, 2021

Fonte: Novella 2000, Blogtivvu