In un mondo social in cui Instagram ancora domina, Giulia Salemi è tra i pochi ex gieffini ad usare molto anche Twitter. E proprio su questa piattaforma l’influencer si diverte a commentare i programmi tv usando degli hashtag inventati da lei, come quando diceva la sua sul Festival di Sanremo utilizzando ‘FiorelloPrelemi‘ o ‘SanremoPrelemi‘.

“Siamo fuori di testa ma diversi da loro… “.

Che bomba i @thisismaneskin

Potremmo anche sostenerli 😎#FiorelloPrelemi — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 6, 2021

Come primo lavoro arrivato dopo la sua uscita dal GF Vip, Giulia ha sponsorizzato l’intervista che Oprah ha fatto ad Harry e Meghan e che è stata mandata inonda in Italia da TV8. L’influencer milanese ha commentato l’intervista usando uno dei suoi hashtag personalizzati ‘OprahSalemi‘, ma pare che qualcosa sia andato storto. A parte le cattiverie e gli insulti vomitati dai fan di altri ex gieffini, qualcuno sembra abbia provato ad impossessarsi del suo account. In questa guerra tra bande fan, pare anche che dei gruppi di twittaroli abbiano segnalato l’hashtag di Giulia Salemi (io nemmeno sapevo si potesse fare).

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli è giustamente sbottata: “Ringrazio tutte quelle persone frustrate e senza una vita che adesso stanno provando ad entrare su questo account e si divertono anche a segnalare i nostri Hashtag. Io però ho una vita e mi faccio una risata, ma voi rimanete soltanto degli sfig*ti/e. S**gatiPuntoCom e adesso segnalatemi anche questo“.

Qualcuno avvisi quest* fan che il GF Vip è finito e che odiare invecchia e fa male alla salute.

PS: il tweet più bello della Salemi? Eccolo qui…



Giulia Salemi, lo sfogo su Twitter: i due tweet contro gli hater.