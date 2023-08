Il presente di Giulia Salemi è fatto di programmi su misura (il successo di Salotto Salemi ne è un esempio, dato che è stato promosso addirittura in tv), una vita privata lontana dagli scandali e dagli eccessi (è fidanzata da anni) e di apparizioni televisive mai fuori tono. Eppure, nonostante questo, non è stata riconfermata per il nuovo Grande Fratello. Secondo quanto riportato da FanPage, infatti, lei sarebbe “troppo animalier” per i nuovi “colori tenui” imposti da Pier Silvio Berlusconi.

A danneggiarla, infatti, non sarebbe stato il presente, bensì il passato. La smutandata sul red carpet di Venezia, la storia d’amore sotto le telecamere prima con Francesco Monte e poi con Pierpaolo Pretelli, qualche paparazzata di troppo e una mamma fin troppo ingombrante.

“Un passato troppo animalier per i colori tenui voluti da Pier Silvio Berlusconi per la prossima stagione tv di Mediaset” – si legge su FanPage – “Arenata in quel passato fatto di gossip e lustrini così incapace di rientrare nelle nuove manovre. Giulia, che oggi può vantare un’assidua e apprezzata attività sui social, al momento è fuori dai progetti del Biscione. Non in generale, bensì rispetto a quello che vuole approcciare diversamente i reality, prendendo distanza dalle fandom troppo accese, dai profili OF e, in primis, da quello delle influencer in cerca di visibilità per dopare i followers”.

Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello per colpa del suo passato?

Giulia Salemi, prima di essere una conduttrice, è infatti un influencer. Non è un caso se quindi al suo posto è stata arruolata Rebecca Staffelli, speaker radiofonica da 162 mila followers. La Salemi è a quasi 2 milioni.

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile”. – Ha scritto su Instagram la Salemi. – “Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi”.