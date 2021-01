Giulia Salemi non piace alla famiglia Pretelli e questo lo abbiamo scoperto durante la serata di Capodanno quando la mamma di Pierpaolo – in collegamento in diretta per fargli gli auguri di buon anno – ne ha approfittato per confessargli che la sua vicinanza con Giulia gli aveva fatto perdere consensi.

“Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali. Fai vedere tutte le tue qualità. Vai avanti come facevi prima”.

Un commento che non è piaciuto a Pierpaolo, che più volte ha chiesto ai suoi genitori ed a suo fratello di evitare di bazzicare i salotti televisivi e di rilasciare interviste. Detto, fatto. Il fratello Giulio qualche giorno dopo ha rilasciato l’ennesima intervista per FanPage dove ha ribadito che i Pretelli avrebbero preferito la Gregoraci per Pierpaolo e non la Salemi.

“Io per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei. Poi, certo, Giulia è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto insieme. Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano”.

Giulia Salemi, lo sfogo nella notte

Il video è stato mostrato in Casa – attirando anche un commento a caldo di Selvaggia Roma – e nella notte Giulia Salemi si è sfogata con Rosalinda Cannavò, confessando di essere dispiaciuta e di stare male per ciò che hanno detto i Pretelli su lei.

“Io sono in difficoltà ma per lui [Pierpaolo, ndr], sono in difficoltà nei suoi confronti, perché non so cosa dirgli. A me dispiace per lui. Non voglio che lui si metta contro la famiglia, perché la famiglia è al primo posto sempre”.

E ancora:

“A parti inverse io sarei in difficoltà, se mio papà nella lettera avesse scritto cose brutte su Pierpaolo io avrei sofferto. Hanno detto che io avrei detto a Pierpaolo che fuori Elisabetta aveva un altro, ma quando mai è successo? Sarebbe da squalifica, non l’ho mai detto”.

Secondo la teoria dei Pretelli, infatti, la Salemi – pur di conquistare Pierpaolo – gli avrebbe detto che fuori la Gregoraci aveva un altro.