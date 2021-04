Giulia Salemi oggi debutterà col suo programma web Salotto Salemi e – intervistata da SuperGuidaTv – ha raccontato com’è nata questa esperienza.

“Salotto Salemi è un progetto amatoriale nato sui social durante lo scorso lockdown. Sono contenta perché sono riuscita a trasformarlo in un format a tutti gli effetti. Devo ringraziare il mio team ma anche gli sponsor e l’editore che mi hanno permesso di coronare il sogno di debuttare in veste di conduttrice. Saranno sei appuntamenti e in ognuno avrò delle ospiti. Si tratta di donne che stimo e con cui condividerò delle riflessioni. […]

Ho voluto ospitare Dayane Mello con cui ho condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip. […] Poi nel mio salotto ci saranno anche Paola Di Benedetto con cui ho condiviso l’avventura di Disconnessi on the Road e Martina Hamdy che ho conosciuto in occasione della mia prima partecipazione al Grande Fratello Vip. Poi ho voluto Arianna Cirrincione perché ha incontrato anche lei come me l’amore sotto i riflettori […] Per concludere ci saranno Veronica Ferraro e poi l’irriverente Gaia Zorzi”.