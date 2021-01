Venerdì notte tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è scoppiata la passione. Grandi limoni, grattini e coccole (qualcuno parla di grandi carezze) sotto le coperte nel Cucurio. Ieri sera la bella influencer mentre era e letto con il suo amico speciale gli ha anche confessato di essere molto felice quando è in sua compagnia.

“Non voglio pensare ai giudizi, io con te sto davvero bene te lo confesso. […] Se questa è una cosa giusta? Sarei una pazza masochista a ribellarmi a qualcosa che mi fa stare estremamente bene. Sono estremamente felice, per me è raro, ma veramente faccio… io cambio tanto quando tu… all’inizio. All’inizio siamo tutti rigidi e impostati, filtrati. Per me il fatto che tu hai già visto l’infarinatura generale mia è un sospiro di sollievo. Già solo per questo ho vinto. Tu sei andato avanti e ti sono piaciuta per quella che sono davvero. E tu invece?”

Pierpaolo ha spiegato qual è secondo lui il segreto del loro legame: “La nostra magia è che noi ci siamo conosciuti in amicizia. Abbiamo visto il meglio e il peggio di noi. Diciamo che è come se avessimo bruciato l’imbarazzo iniziale. Se qualcosa mi fa stare bene significa che non sto sbagliando. Io lasciarmi andare? In un anno e mezzo non mi è mai capitato di innamorarmi. Devo lavorare su di me ora. Però voglio stare bene con te, voglio vivermi il rapporto e lasciarmi andare“.

Per adesso non voglio sbilanciarmi su questa coppia, ma posso dire che alla Salemi power non può che andare meglio rispetto all’altra relazione che l’ha vista protagonista al GF Vip 3.



Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in Cucurio.

ma una coppia del genere come fai a non amarla, mamma miaa #prelemi #gfvip pic.twitter.com/vBwJdJnrfU — (@lixvspos) January 2, 2021